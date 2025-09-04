شاهد بالفيديو.. رفض حتى دخول العريس.. فنان طمبور سوداني يوبخ الجمهور ويمنعه من دخول ساحة الرقص: (خلوا عندكم احترم شوية.. طرب هو ولا فوضى؟ والبجي داخل ما يلوم إلا نفسه)

أثار فنان طمبور سوداني, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن فنان الطمبور عبد المنعم فارس, أقدم على تصرف غريب أثناء إحيائه حفل زواج بالولاية الشمالية.

حيث قام الفنان بتوبيخ الجمهور ومنع الحاضرين من دخول ساحة الرقص بعد الفوضى التي أحدثها الجمهور, وقال متوعداً الجميع: (خلوا عندكم احترم شوية.. طرب هو ولا فوضى؟ والبجي داخل ما يلوم إلا نفسه).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دخل العريس أيضاً في قائمة المحظورين من دخول ساحة الرقص, وهو الأمر الذي أثار سخرية المتابعين الذين كتبوا: (دا فنان ولا مدير مدرسة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين