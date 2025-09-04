شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تشكو: (بعد قصة حب 7 سنوات شلبتني دكتورة في السعودية قدمت له إغراءات مالية وعلمت بزواجه بالصدفة) وخبيرة ترد عليها: (انتي القلب وهي الصراف الآلي)

شكت فتاة سودانية, من تعرضها “للشلب”, من طبيبة سودانية, الجنسية تعمل بالمملكة العربية السعودية, قامت بإغراء حبيبها للزواج منه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة حكت قصتها في بث مباشر للناشطة والتيكتوكر المعروفة كوثر عبد الله, الشهيرة باسم “ماما كوكي”.

وقالت الفتاة أنها تعرضت للشلب بعد علاقة حب مع حبيبها استمرت لسبع سنوات متواصلة, واتهمت الفتاة الطبيبة بتقديمها إغراءات مالية لحبيبها حتى يتزوج منها.

وذكرت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (عرفت بزواجه عن طريقة أحد أقاربه بالصدفة) من جانبها فقد أكدت لها ماما كوكي: (انتي القلب وهي الصراف الآلي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين