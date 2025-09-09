يا دعامة كردفان من أجل من تقاتلون وكل قياداتكم قُتلت ومن أراد النجاة قبضوه كالحرامي 🤔🤔

▪️أليست هذه إهانة ؟ لكنهم يستاهلوا كل قيادات كردفان في المليشيا وكذلك بعض القبائل الدارفورية التي والت الماهرية ،، وحتى المحاميد شرد السافنا من العمليات ولحق بالزعيم هلال وخرج هلال يشكي ويبكي بأن آل دقلو يريدون تصفيته.

▪️آل دقلو أو الماهرية سياستهم هي سياسة (آل زايد) لا منطقة وسطى أكلت من جيوبهم إما تؤدي المهمة الموكلة إليك أو الموت، وأحيانًا الموت فقط لأن استمرارك يعتبر تهديد لمشروعهم.

جميع القادة الكردفانيين العسكريين والمدنيين والنظار والعمد سجلوا خروجًِا تحت توقيع آل دقلو، أَو تسليم إحداثياتهم بكشف أماكن تواجدهم وأحيانًا تصفيتهم مباشرة أو تقديمهم كقرابين في محاور ملتهبة.

▪️تم القبض على صاحب الصورة القيادي #أبوجود_المسيري الذي ملء الدنيا نعيقًا وهرجلة؛ قبضوه بعدما حلق شعره ولبس الجلباب التشادي وأراد أن يتخارج عبر تشاد ولكن استخبارات الماهرية الإماراتية كانت له بالمرصاد وهي تردد (ماشي يين والمعارك شغالة).

♦️تبقى فقط برشم وهو جبان كالسافنا لا يدخل معركة لكنه مراوغ (وزول دنبا) ويستطيع الفرار من الدفع به للمحرقة، الصياد يبحث عنه، وآل دقلو يحاولون الزج به لكنه يتراجع َيغلق هاتفه ولكن عندما يتأكدون بأنه ولى الدبر سيكشفون عنه الغطاء لهلاكه وعسى ولعل موته يستنفر أبناء عمومته للثأر لتستمر كردفان درعًا للضعين في حماقة أبنائها في المليشيا.

كدا كدا ميت يا برشم، بالجنوب او بتشاد الإمارات موجودة في كل المطارات.

جنداوي