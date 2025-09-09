رأس الثعبان

□ قطع فرسان معركة كازقيل صباح أمس الاثنين رأس الأفعى ومعه آخرين، وكسروا بذلك عنق المليشيا في معركة تكاد تكون قبل الأخيرة للقضاء على الجنجويد في كردفان. فقد قُتل آخر قادة الدعم السريع في كازقيل، لتصبح المليشيا بلا قيادة حقيقية، سوى من حسين برشم الذي ظل خفيف الخطى يهرب من المواجهات مع أول طلقة.

لكن ماكن الصادق، الذي صُرع أمس في كازقيل، كان يمثل قيمة عسكرية كبيرة. فهو خريج مدرسة الدفاع الشعبي، وأكثر قادة المليشيا التزاماً بسلوك غير جانح نحو النهب والسلب وجمع المال. خاض ماكن الصادق معارك تلشي ونمر شاقو في تسعينيات القرن الماضي ضمن صفوف الدفاع الشعبي. ومن المفارقات أن النقيب وقتها شمس الدين كباشي كان من قادة العمليات، بينما كان ماكن مجاهداً تحت إمرته.

المفارقة الثانية أن ماكن الصادق، حين انضم للدعم السريع، خاض معركة طروجي التي خسر فيها الدعم السريع أكثر من ثمانين ضابطاً، وفرّ حميدتي يومها إلى الأبيض، ولم تطأ قدماه أرض جبال النوبة حتى اليوم. وأمس كانت نهاية ماكن الذي سبق أن استرد الدبيبات بعد تحريرها، وكذلك الحمادي وحتى كازقيل. كان شخصية مغامرة حد التهور.

أما تفاصيل هلاكه، فبعضها لا يمكن كشفه حفاظاً على مسار العمليات، لكن الثابت أن المليشيا، بعد خسارتها معركة السبت الماضي ومقتل أكثر من أربعين عنصراً وإصابة مائة، جمع ماكن الصادق نحو مائة عربة مسلحة وراجمة “أربعين دليلاً”. وتحرك في جنح الظلام من الدبيبات والحمادي. ومع بزوغ الشمس، هاجمت قواته الجيش المتمركز في جسر الوادي العميق، فيما انتشرت قوة أخرى غرب رياش، على بعد أقل من ثلاثة كيلومترات من كازقيل المدينة.

بدأت الاشتباكات العنيفة، وكان ماكن يقود قوة كبيرة على طول شارع الأسفلت، أغلبها يمتطي عربات مصفحة. وأثناء المعركة، تم تطويق قواته من الخلف، حيث كانت قوة من الجيش تتمركز داخل مدينة كازقيل. دخولها المعركة مكّن من القضاء التام على المليشيا، وقتل خمسة من كبار القادة، وتدمير سبع عشرة عربة، والاستيلاء على أربع عشرة أخرى عُرضت للرأي العام أمس. أما فلول المليشيا فقد انسحبت نحو الدبيبات تجرجر الخيبة بعد فقدان قائدها الوحيد الذي كان مصدر ثقتها وقوتها.

ماكن الصادق هو مزيج من المسيرية والحوازمة؛ والده من المسيرية الزرق (فرع العنينات أولاد أم هجليجة)، وأمه من الحوازمة دار بخوته.

السؤال الآن: ماذا بعد معركة كازقيل أو الرياش؟ ومن يقود الدعم السريع بعد هلاك ماكن الصادق؟

من أسباب نجاح عمليات التحرير التي بدأت أمس التعبئة التي قادها الفريق شمس الدين كباشي وسط المقاتلين. فالرجل يحظى بمحبة العسكريين وثقتهم، وكان لوجوده في الأبيض، وخطابه لمتحركات الصياد والمشتركة وأسود العرين، أثر بالغ في شحذ عزائم المقاتلين.

الجيوش تقاتل بقادتها، وكباشي مثّل القائد العام الفريق البرهان خير تمثيل وأفضل نيابة. لكن هناك حاجة لمتابعة وزيارات من بقية أعضاء المجلس السيادي لدفع متحركات تحرير كردفان ودارفور، وهي الآن تخوض معركتها قبل الأخيرة.

أما من يقود المليشيا بعد هلاك ماكن الصادق، ومن قبله حسبو والتاج فولجنق وشيريا، فإنها أصبحت بلا قيادة سوى قطاع الطرق واللصوص من أمثال موسى أغبيبش من الشنابلة أم بريش، وعمر المتفلت.

المعركة القادمة في الدبيبات ربما تقضي على “ذَنَب الأفعى” وتدفن الدعم السريع في مقابر أبوزبد والسنوط قبل أن يصل إلى الدلنج والفولة.

يوسف عبد المنان