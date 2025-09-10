مداراتمنوعات

شاهد بالصور والفيديو.. شاب سوداني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بزواجه من حسناء تونسية وساخرون: (لقد فعلها وخان بنات وطنه)

2025/09/10
545206599 1437855100766750 6559633221333262505 n

545013626 1437854957433431 2427372155854498887 n

أشعل شاب سوداني, مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بصور تم تداولها على نطاق واسع جاءت من لحظات إكماله مراسم زواجه من فتاة من إحدى الجنسيات العربية.

545206599 1437855100766750 6559633221333262505 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب السوداني, “الوسيلة”, تزوج من فتاة تونسية, الجنسية لفتت أنظار المتابعين بجمالها الملفت.

مراسم الزواج أقيمت في طقوس رائعة ظهر فيها العريس وهو يرتدي “شورت” فيما ظهرت العروس التونسية الحسناء بالفستان البنفسج.

545263433 1437855250766735 2450773940807635801 n

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فإن معظم التعليقات جاءت ساخرة وكان أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (لقد فعلها وخان بنات وطنه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

