شاهد بالصورة والفيديو.. فنان سوداني يحمل زميله المطرب علي الشيخ على أكتافه ويرقص به أثناء إحياء الأخير لحفل بالقاهرة وساخرون: (لقيت وزنه 5 كيلو وقعدت تنطط بيهو)

2025/09/11
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين وذلك بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل زواج سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, ظهر فيه فنان الحفل علي الشيخ, محمولاً على أكتاف أحد زملائه المطربين.

حيث قام الفنان “ودو” بحمل زميله علي الشيخ, على أكتافه ورقص به خلال تقديم الأخير لوصلته الغنائية في الحفل الذي حضره عدد كبير من المطربين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل عدد كبير منهم اللقطة بسخرية كبيرة, حيث كتب أحد المعلقين ساخراً: (لقيت وزنه 5 كيلو وقعدت تنطط بيهو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

