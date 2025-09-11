شاهد بالفيديو.. هروب القادة الميادنيين بالدعم السريع أبو الجود ونجل علي كوشيب والقبض عليهم بالحدود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو وثق للحظة إلقاء القبض على قادة بمليشيا الدعم السريع, كانوا في طريقهم لمغادرة البلاد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القادة أبو الجود المسيري, ونجل المتهم والمحتجز لدى المحكمة الدولية علي كوشيب “أنور”, تم القبض عليهما داخل الأراضي التشادية بعدما تسللا عبر معبر ادري الحدودية الي داخل الأراضي التشادية.

وأظهر المقطع المتداول إلقاء السلطات التشادية القبض عليهما وتم فحصهما رغم رفض أبو الجود, التصوير حيث تم العثور على أوراق مالية داخل جيبه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين