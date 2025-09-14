الهندي عز الدين: البيان المرفوض

‏~ بيان الرباعية (الولايات المتحدة ، السعودية ، مصر ودولة العدوان الإمارات) ، يساوي بين القوات المسلحة السودانية الممثل الشرعي للدولة والشعب السوداني ، ويجعل جيشنا المنتصر (طرف من الأطراف المتحاربة) مثله مثل عصابات الجنجويد الإجرامية !!

~ يقول البيان وسط جملة من العبارات المفخخة :(مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة لا تسيطر عليها أي من الأطراف المتحاربة). وهذا يعني أن يخرج الجيش من الحكم خلال الفترة المقبلة أو يتساوى مع المليشيا المجرمة في حكم البلاد بحيث لا تكون هناك هيمنة لطرف !!

~ يقول البيان ووزير خارجية أميركا من موقعيه ( لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع) ، وإذا سلّمنا جدلاً بهذا المقولة، فكيف ترى الإدارة الأمريكية حلاً عسكرياً للنزاع في غزة ، بمافي ذلك السعي لتصفية قادة حماس بالطائرات في قطر ؟!

~ بيان الرباعية مرفوض .. مرفوض.

الهندي عز الدين