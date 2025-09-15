منوعاتمدارات

شاهد بالصور.. زواج فتاة “سودانية” من شاب “بنغالي” يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)

2025/09/15
اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بخبر زواج فتاة سودانية, من شاب تنحدر أصوله لدولة بنغلاديش, التي تقع جنوب شرق دولة آسيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انتشرت صور من حفل الزفاف الذي شغل الأسافير وتم تداولها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

إحدى المتابعات كتبت تعليق كشفت فيه تفاصيل هامة عن الزوج “البنغالي”, رداً على سخرية أحد المتابعين خلال الصور التي تم نشرها.

وكتبت المتابعة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (اولا دي بنت اختي وصديقتي والبنقالي دا اسلامه واخلاقه واسرته احسن منك انت زاتك منزل البوست وهو اخصائي مهن طبيه تمريض عالي في السويد وعنده جنسيه ثانيه سويديه والعروس خريجه تجارة جامعه القاهره وهي سليله اعرق الاسر من والدها ووالدتها والعريس صاحب اخلاق ودين ومن اسره عريقه ما المانع يالمنزل البوست وخائطض في اعراض خلق الله وجعانكم شعوبا وقبائل للتتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وهو تقي نقي تزوج علي طسنه الله ورسوله موش فارق زيك او زيها ياالمنزل البوست ومقطع زيك لادين لا خلقه لااخلاق زيك فاضي زيك يسك الفارغه ولا عنده دين زيك يخوض في اعراض الناس نطالبك باعتذار رسمي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2025/09/15