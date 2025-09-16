لما العيون الزرقاء ليست زرقاء فعليا وما الذي يجعل العيون الخضراء نادرة جدا؟

كشفت دراسة حديثة، السبب وراء لون العيون، ومن أين يأتي اللون الأزرق ، ودور الضوء والميلانين في تشكيل اللون.

عندما تقابل شخصا ما لأول مرة، غالبا ما تجذب عيناه انتباهك، فكل لون من البني الغامق والأزرق الجليدي والأخضر المتغير النادر يروي قصة فريدة.

بينما تكتسب العيون البنية لونها الداكن من تركيز عال من صبغة الميلانين، فإن العيون الزرقاء هي وهم بصري ناتج عن تفاعل الضوء مع بنية العين، حسب ماورد في صحيفة “ساينس أليرت”، ونورد أهم ماجاء حول هذا الموضوع.

ومن اللافت للنظر أن العيون الزرقاء تحتوي على كمية ضئيلة جدا من الصبغة، إذ ينشأ لونها من تشتت الضوء في القزحية، وهو تأثير فيزيائي مشابه للظاهرة التي تجعل السماء تبدو زرقاء.

يحدث هذا التشتت، المعروف باسم تأثير “تيندال”، في الطبقة الأمامية من القزحية، المسماة “السدى”، والتي تحتوي على ألياف كولاجين شفافة.

ولأن العيون الزرقاء تحتوي على نسبة منخفضة من الميلانين، فإن الأطوال الموجية الأقصر للضوء “مثل الأزرق” تتشتت بكفاءة أكبر من الأطوال الموجية الأطول، ما يعطي لونها المميز.

أما العيون الخضراء، فهي نادرة جدا، وتوجد لدى حوالي 2% فقط من سكان العالم، تحقق توازنا مثاليا بين مستويات الميلانين المعتدلة وتشتت الضوء.

أما العيون العسلية، وهي أكثر تعقيدا، تنتج عن توزيعات الميلانين غير المتساوية التي تشكل فسيفساء من الألوان، تتغير مع الضوء المحيط.

ما يعني أن الجينات الكامنة وراء لون العين أكثر تعقيدا بكثير مما كان يعتقد سابقا.

وكالة سبوتنيك