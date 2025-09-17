شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تشكو: (ليه دائما بجيبوني حفلات العرسان المتزوجين في نسوانهم ولمن أكون بغني في حفلة بعرف القاعد في التربيزة أكل كم صحن)

أطلت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, على جمهورها في بث مباشر عبر إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, ناقشت خلال البث المباشر ظاهرة زواج الرجال على زوجاتهم.

القلعة, أكدت أن معظم الرجال الذين يرغبون في الزواج مرة أخرى يحرصون على التعاقد معها لإحياء حفل زواجهم الثاني والثالث والرابع أيضاً.

وقالت غاضبة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (ليه دائما بجيبوني حفلات العرسان المتزوجين في نسوانهم؟ جيبوني في أعراس بنات صغار لم يسبق لهن الزواج).

كما دافعت المطربة الشهيرة عن النساء, مؤكدة أن النساء يتعرضن للقهر والظلم من الرجال, وذكرت أنها تتابع كل صغيرة وكبيرة في حفلاتها التي تغني فيها وقالت: (ولمن أكون بغني في حفلة بعرف القاعد في التربيزة أكل كم صحن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين