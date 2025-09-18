شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)

استضاف الصحفي عبد المنعم شجرابي, عبر برنامجه “روح رياضية”, الذي يبث عبر منصة “خرطوم سبورت” الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحوار تطرق لعدد من القضايا الهامة بداية من مشواره الطويل مع التصوف حتى لحظة إندلاع الحرب في السودان.

وكشف شيخ الأمين, في حديثه أسرار هامة حول بقائه في الخرطوم, ورفضه مغادرة مسيده العامر بأم درمان في أشد وأصعب أيام الحرب.

وقال الشيخ بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه رفض الخروج رغم أنه يملك المال الكثير ومنزل في لندن وعدد من العقارات حول العالم, لكنه فضل البقاء لمساعدة المساكين الذين لجأوا إليه.

وعن إتهامه بأنه دعامي ومتعاون نفى شيخ الأمين, الشائعة وبرر مؤكداً أنه كان تحت حراسة الإستخبارات العسكرية طيلة فترة الحرب قائلاً: “في دعامي بدلعو؟”.

وكشف الأمين عمر الأمين, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, عن الأسباب التي دفعته لاستقبال أفراد من الدعم السريع, في مقطع فيديو شهير, وقال أنه تعامل مع الموقف بحكمة لأن أي تهور منه مع “الدعامة” يمكن أن يتسبب في هلاكه وهلاك من معه.

وعن مغادرته البلاد قال الشيخ الأمين عمر الأمين, أنه غادر السودان, تحت رعاية وحراسة الإستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة وغادر البلاد بطائرة عسكرية تم توفيرها له.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين