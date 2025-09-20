شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)

عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية, المثيرة للجدل هديل إسماعيل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بإطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممثلة الصاعدة والمودل المعروفة كانت قد قامت بنشر صور حديثة عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هديل, في الصور وهي تستعرض جمالها بطريقة وصفها المتابعون بالمثيرة, حيث ظهرت بفستان ضيق ومحذق أثار غضب الجمهور.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة من إطلالة المودل الحسناء, حيث كتب أحد المتابعين: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين