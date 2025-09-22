شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية “في حضرة الكلمة والصحافة العريقة”

منوعاتمدارات

2025/09/22
549902962 1361015032051491 7947980782213309714 n

548628847 1361014695384858 5191666009472676055 n

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

550525197 1361014915384836 8469889712570264554 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, عن وصولها العاصمة المصرية القاهرة, بعد شهور قضتها بمدينة بورتسودان.

549789497 1361014955384832 9128179130325293795 n

وظهرت القلعة, في الصور التي قامت بنشرها داخل مؤسسة الأهرام المصرية, حيث حلت ضيفة على مباني الصحيفة المصرية الشهيرة.

549902962 1361015032051491 7947980782213309714 n

وقالت الفنانة المعروفة عن الزيارة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (في حضرة الكلمة والصحافة العريقة تشرفت وللمرة الثانية, بأستضافتي في مؤسسة الأهرام في مصر هذا الصرح العريق الذي جمع وجوه الفكر والابداع لعقود طويلة، كان استقبال مليئا بالحب والتقدير والحمدلله كتبت صفحة جديدة من حضوري وسط القامات، رسالتي ستبقي أن الفن كلمة ومسؤولية وان السودان حاضر بصوته وروحه اينما كان).

548399159 1361014582051536 8310149986274651073 n

وتقدمت الفنانة ندى القلعة, في ختام تدوينتها التي حظيت بتفاعل واسع من جمهورها بالشكر والتقدير لرئيس التحرير والصحفيين العاملين بالصحيفة.

549897173 1361014655384862 3589881696394016970 n

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

