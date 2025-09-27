أطباء يحذرون من «متلازمة الإفراط الرياضي»

رغم أن الرياضة تُعد ركيزة أساسية للحفاظ على صحة الجسد والعقل، وتمثل وسيلة فعّالة للوقاية من الأمراض وتعزيز التوازن النفسي، إلا أن الإفراط في ممارستها قد يحوّل الفوائد المرجوّة إلى مخاطر جسيمة. فقد حذّر مختصون وخبراء في التدريب البدني من ما يُعرف بـ»متلازمة الإفراط في التمارين الرياضية»، وهي حالة شائعة بين الرياضيين المحترفين وبعض الهواة، لاسيما العدّائين لمسافات طويلة، حيث تؤدي كثافة التدريبات وتجاوز حدود التحمل إلى إصابات بدنية واضطرابات نفسية قد تمتد آثارها لسنوات.

وفي هذا السياق، رصدت “الشرق” آراء نخبة من المختصين ومدربي اللياقة البدنية، الذين أكدوا أن المخاطر لا تنشأ من الجهد الرياضي وحده، بل من غياب الوعي بكيفية استخدام الأجهزة، والتدريب لساعات طويلة من دون فترات استشفاء كافية، فضلاً عن إهمال اختيار الأوقات المناسبة للتمارين. وأجمعوا على أن هذه العوامل مجتمعة قد تفضي إلى نتائج عكسية تهدد الصحة العامة بدلاً من أن تعززها.

– إبراهيم قاسمي: سوء توزيع الجهد يسبب اختلالًا في توازن القوة

أكد إبراهيم قاسمي، المدرب الدولي وأخصائي التغذية الرياضية المعتمد من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، أنه من خلال خبرته التي تتجاوز عشر سنوات في مجال التدريب، لا يزال يواجه فئة من المتدربين يعتقدون أنهم في غنى عن نصائح وتوجيهات المدربين أو أخصائيي التغذية لتحقيق أهدافهم، وهو ما يجعلهم يقعون في أخطاء قد تكون خطيرة أحيانًا. ومن أبرز هذه الأخطاء عدم إتقان التكنيك الصحيح أثناء التمارين، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات بليغة قد تتطلب تدخلًا جراحيًا. وأضاف قاسمي أن من بين الأخطاء الشائعة أيضًا سوء توزيع الجهد خلال التمرين، ما يسبب اختلالًا في توازن القوة بين العضلات ويؤثر سلبًا على صحة المفاصل، فضلًا عن التمرين لساعات طويلة بشكل يومي دون منح الجسم أيام راحة، ظنًا منهم أن ذلك يحقق نتائج أسرع، بينما يؤدي في الواقع إلى إجهاد شديد للعضلات والجهاز العصبي.

وحول مخاطر الحميات الغذائية الخاطئة، أوضح قاسمي أن اتباع أنظمة قاسية منخفضة السعرات بهدف خسارة الدهون بسرعة يعرض الجسم لسوء تغذية نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن، ويؤدي إلى اضطراب بعض الهرمونات المسؤولة عن التحكم في الشهية، مثل انخفاض هرمون اللبتين (هرمون الشبع) وارتفاع هرمون الغريلين (هرمون الجوع)، ما ينتج عنه فقدان السيطرة على تناول الطعام وحدوث ارتداد في الوزن غالبًا ما يكون أعلى من السابق.

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بشكل مزمن، سواء بسبب الحميات القاسية أو التدريب المكثف، يؤدي إلى صعوبات في النوم وتقلبات في المزاج، إضافة إلى إضعاف قدرة الجسم على معالجة الالتهابات ومقاومة الأمراض، فضلًا عن انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون.

– فيصل بوهزاع: التمرين والنوم والتغذية ركائز لا غنى عنها

قال الكابتن فيصل بوهزاع إن علم التدريب الرياضي يقوم على مبادئ أساسية، من أبرزها مبدأ التدرج والتكيّف مع الأحمال التدريبية، مشددًا على أن الجدول التدريبي يجب أن يكون مدروسًا بشكل سليم لتفادي الإصابات. وأوضح أن جودة التمرين تعني أولًا إتقان التكنيك الصحيح وربط كل حركة بالجهاز العصبي، وثانيًا جودة النوم باعتباره أحد أهم وسائل الاستشفاء للرياضيين المحترفين أو للهواة، وثالثًا جودة التغذية عبر التركيز على جميع العناصر الغذائية اللازمة لتمكين اللاعب من بلوغ أهدافه. وأكد بوهزاع أن هذه العناصر الثلاثة ــ التمرين، النوم، التغذية ــ تمثل ركائز لا غنى عنها لكل لاعب يسعى لتجنب الإصابات وتحقيق نتائج مستدامة. وأضاف أن الإصابات غالبًا ما تحدث بسبب إهمال الإحماء العام والخاص، أو عدم الالتزام بالجدول التدريبي بشكل صحيح، وكذلك نتيجة قلة النوم أو نقص شرب المياه، إلى جانب إغفال حصة المرونة.

وختم بوهزاع بالقول إن المدربين في مجال الإعداد البدني يوصون دائمًا بالبحث عن الجودة في كل تفاصيل التدريب،.

– إيهاب فكرة: أحذر من «متلازمة الإفراط في التدريب»

أكد مدرب اللياقة البدنية إيهاب فكرة أن من أبرز أسباب الإفراط في التدريبات داخل الصالات الرياضية هو إهمال فترات الراحة وعدم منح الجسم الوقت الكافي للتعافي، ما يزيد من مخاطر الإصابات التي قد تطال العظام والعضلات وتؤدي أحيانًا إلى مضاعفات جسيمة. وأوضح أن بعض الأشخاص قد يصابون بما يُعرف بـ»متلازمة الإفراط في التدريب»، والتي تنشأ عندما يتراكم التعب بشكل مفرط نتيجة التمرين المستمر من دون استشفاء كافٍ، الأمر الذي يرهق الجسم ويستنزف مخزون طاقته، مسبّبًا حالة من التعب المزمن وضعف الأداء.

وأضاف فكرة أن ممارسة الرياضة بشكل عشوائي ومن دون إشراف متخصص أو مرشد صحي قد تعرّض الرياضيين لمشكلات صحية خطيرة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات المدربين لتجنب الإرهاق. ولفت إلى بعض الممارسات الخاطئة الشائعة، مثل أداء التمارين مباشرة بعد تناول الطعام أو في وقت الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما قد يسبب تعرقًا شديدًا، دوارًا، أو حتى إغماءً بسبب الإجهاد الحراري.

– عثمان تبقيويت: الحماس بدون خطة مدروسة يتحول إلى كابوس

أشار الكابتن عثمان تبقيويت، المدرب الوطني والدولي المعتمد في رياضة الكاراتيه والمدير العام لمركز «إكس فاكتور» الرياضي، إلى أن من أبرز المشكلات التي تزيد من مخاطر متلازمة الإفراط في الرياضة هو الإرهاق العضلي. وقال إنه كثيرًا ما يلتقي شبابًا يدخلون عالم الرياضة بحماس كبير، يحلمون ببناء أجسام قوية والوصول إلى قمة اللياقة بسرعة، لكن ما يغيب عن أذهانهم هو أن هذا الحماس إذا لم يُرافق بخطة مدروسة وإشراف مدرب مؤهل، قد يتحول إلى خطر يبدد أحلامهم منذ البداية. وأوضح تبقيويت أن التدريب الزائد والعشوائي يرهق العضلات ويفقد الجسم توازنه، مما يؤدي إلى تمزقات عضلية أو التهابات الأوتار وآلام المفاصل، وهي من أكثر النتائج شيوعًا لهذا النهج الخاطئ. وأكد أن مثل هذه الإصابات قد ترافق الرياضي سنوات طويلة وتعيقه عن الاستمرار، بل قد تستلزم تدخلًا طبيًا عاجلًا، كإجراء عمليات الرباط الصليبي. وأضاف أن التأثير النفسي لا يقل خطورة، فبعض المبتدئين يرهقون أنفسهم بالتدريب من دون خطة واضحة، مما يسرع بفقدان الرغبة في الاستمرار، خاصة مع غياب النتائج المرجوة.

وقدم عثمان مجموعة من النصائح للمبتدئين، مؤكدًا أن الرياضة رحلة تحتاج إلى صبر وتدرج. وقال: لا تنخدعوا بفكرة أن «المزيد من التدريب يعني نتائج أسرع»، فالتدريب الذكي بإشراف مدرب مؤهل هو السبيل الآمن.

الشرق القطرية