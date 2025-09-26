شاهد بالصورة والفيديو.. برئاسة “حميدتي”.. اجتماع لحكومة تأسيس فوق “البرش” وأمام “كفتيرة الشاي” في غياب “الحلو” وساخرون: (سبحان الله من القصور للبروش)

أثار اجتماع لقادة حكومة “تأسيس”, انعقد عصر الجمعة بمدينة نيالا, بإقليم دارفور, غربي السودان, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الإجتماع الذي ترأسه قائد حكومة “تأسيس” وقائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, حضره عدد من الأعضاء.

وكان أبرز الحاضرين الإجتماع, الهادي إدريس, وسليمان صندل, والتعايشي, وإبراهيم الميرغني, فيما غاب عنه نائب رئيس حكومة تأسيس عبد العزيز الحلو.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قوبل الإجتماع الذي افترش فيه الأعضاء “برش” جلسوا عليه, وأمامهم “كفتيرة شاي” بسخرية كبيرة, حيث كتب أحد المعلقين: (سبحان الله من القصور للبروش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين