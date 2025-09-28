منها الراحة الكافية.. طرق بسيطة لتحسين أداء الذاكرة

يشير الدكتور بايبينغ تشين أخصائي طب الأعصاب، إلى وجود طرق بسيطة تساعد على تعزيز الذكاء وتحسين الذاكرة.

ويشدد الطبيب على أهمية تفعيل قنوات معرفية متعددة لتعزيز الذاكرة.

ومن أبرز الطرق التي يقترحها:

التحدث بصوت عال عن المعلومات الجديدة لتثبيتها.

تدوين المعلومات ثم محاولة استرجاع النقاط الرئيسية فورا كما بعد محاضرة أو اجتماع عمل، ما يساعد على ترسيخ الحقائق قبل أن تتلاشى.

كما ينصح بالتنبؤ أثناء التعلم، مثل تخمين وظيفة عضو أثناء دراسة التشريح ثم مراجعة التخمين، لأن الدماغ يصبح أكثر انتباها للمعلومات الجديدة، وحتى الأخطاء تُعد مفيدة، إذ يعالج الدماغ التصحيحات كمعلومات هامة تُحفظ بشكل أفضل.

ويؤكد على أن الراحة الكافية ضرورية لأداء الدماغ بشكل جيد، حيث تساعد استراحات قصيرة مثل إغلاق العينين أو المشي على تنظيم المعلومات.

ويضيف: “المشي ينشط مناطق الدماغ المسؤولة عن الإبداع والتركيز، لذلك إذا واجه الشخص مشكلة، من الأفضل القيام بالمشي قليلا”.

المصدر: lenta.ru