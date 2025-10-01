شاهد بالصور.. الحسناء أمول المنير زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تخطف الأضواء بظهور ملفت وأنيق “‏لم يكن بيننا مدة طويلة لكنه أتى وكأنه شيئاً يعرفني منذ مدة”

خطفت الممثلة, والمودل, ونجمة السوشيال ميديا, السودانية, الشهيرة أمل المنير, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بصور قامت بنشرها حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء التي تلقب نفسها باسم “أمول”, ظهرت في إطلالة أنيقة حصدت بها آلاف الإعجابات.

وجاء ظهور أمل المنير, عبر تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, شاركت فيها صورها وكتبت: (‏لم يكن بيننا مدة طويلة لمعرفتي به ، ولكنه أتى وكأنه شيئاً يعرفني منذ مدة ، أتى وألقى في قلبي هذه الطمأنينة).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن أمول, كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع, قبل أشهر من إندلاع الحرب بين الجيش والمليشيا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين