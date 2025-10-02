• اقتراب النهاية : دلالات هلاك أقرباء حميدتي وتفكك المليشيا …

• هلاك عدد من أقرباء حميدتي في الفاشر والخوي ليس مجرد حدث عابر ، بل مؤشر واضح على أن المليشيا تعيش لحظة ارتباك وانكشاف وضعف.

• الزج بالأقارب في خطوط النار يؤكد أن دائرة الخطر باتت تضيق، وأن الحاضنة التي كانت تمثل الدرع البشري للماهرية بدأت في التفكك والانهيار .



المجموعات التي شكلت وقود الحرب لم تعد راضية بدور “الكبش ومساعد الياي ” بعد التهميش والمحاباة، فظهرت بوادر التمرد المطلبـي داخلها .

• وما يزيد المشهد وضوحاً أن الاتصال بين القيادة والمجموعات المقاتلة انقطع، ليحل مكانه تسجيلات استجداء عبر وسائط التواصل ” لمناشدة أسرة آل دقلو ” .

إنها علامات سقوط حتمي، وما لم يدركه الجناح السياسي للتمرد أن المليشيا تسير بخطوات متسارعة نحو الزوال بإذن الله.

#السودان

#الجيش_السوداني

Basher Yagoub