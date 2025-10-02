اقتراب النهاية: دلالات هلاك أقرباء حميدتي وتفكك المليشيا
• اقتراب النهاية : دلالات هلاك أقرباء حميدتي وتفكك المليشيا …
• هلاك عدد من أقرباء حميدتي في الفاشر والخوي ليس مجرد حدث عابر ، بل مؤشر واضح على أن المليشيا تعيش لحظة ارتباك وانكشاف وضعف.
• الزج بالأقارب في خطوط النار يؤكد أن دائرة الخطر باتت تضيق، وأن الحاضنة التي كانت تمثل الدرع البشري للماهرية بدأت في التفكك والانهيار .
المجموعات التي شكلت وقود الحرب لم تعد راضية بدور “الكبش ومساعد الياي ” بعد التهميش والمحاباة، فظهرت بوادر التمرد المطلبـي داخلها .
• وما يزيد المشهد وضوحاً أن الاتصال بين القيادة والمجموعات المقاتلة انقطع، ليحل مكانه تسجيلات استجداء عبر وسائط التواصل ” لمناشدة أسرة آل دقلو ” .
إنها علامات سقوط حتمي، وما لم يدركه الجناح السياسي للتمرد أن المليشيا تسير بخطوات متسارعة نحو الزوال بإذن الله.
#السودان
#الجيش_السوداني
Basher Yagoub