خطوبة مديرة مكتب قناتي العربية والحدث من “وجيه” النيل الأزرق يتصدر “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي والجنس اللطيف: (عندما أدركت لينا يعقوب ان هناك أشياء أجمل من معرفة مكان إقامة البشير)

تصدر خبر خطوبة الصحفية السودانية, البارزة ومديرة مكتب قناتي العربية والحدث بالسودان, لينا يعقوب, من الإعلامي ونجم قناة النيل الأزرق أحمد العربي, الترند على مواقع التواصل السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شارك جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم المجتمع صور للعربي, ولينا, جمعتهما ببعض في مناسبات سابقة.

وزاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك بصنع صورة لنجم الشاشة, ونجمة الصحافة بالبدلة والزفاف, عبر تقنية الذكاء الإصطناعي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الجنس اللطيف كالعادة تصدر المشهد بتعليقاته, حيث جاءت معظم التعليقات على خبر خطوبة, أحمد العربي, ولينا يعقوب, من الفتيات المتابعات للخبر.

ومن أبرز التدوينات التي نالت حظها من الشهرة, تدوينة كتبتها إحدى الفتيات وضعت فيها صورة العربي, ولينا, وكتبت عليها: (عندما أدركت لينا يعقوب ان هناك أشياء أجمل من معرفة مكان إقامة البشير).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين