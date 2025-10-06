معلومات مذهلة عن القلب: من تكوّنه في الرحم إلى تأثير الموسيقى والفضاء

جمع علماء من جامعة بيرم مجموعة من الحقائق غير المعروفة عن العضو الرئيسي في جسم الإنسان – من نبضات القلب الأولى في الرحم إلى استجابة عضلة القلب للموسيقى والفضاء.

أوضح الدكتور سيرغي سولودنيكوف أن القلب يبدأ بالتكوّن في الأسبوع الثاني من الحمل، وتُسجل الانقباضات الأولى بين اليوم الحادي والعشرين والثالث والعشرين، أي حوالي الأسبوع الرابع. وبحلول الأسبوع الثامن، يكتسب القلب بنيته المكونة من أربع حجرات.

ينبض القلب في المتوسط حوالي 100 ألف مرة يوميا، ويعتمد معدل نبضه ليس فقط على العمر والجنس، بل أيضا على المزاج، الفصل، ودرجة حرارة الجسم. فمثلاً، ينبض قلب المرأة أسرع من قلب الرجل، بينما يكون معدل ضربات الأفراد ذوي المزاج القلِق أو الحزين أعلى من ذوي المزاج الهادئ.

وتشير الباحثة نورسلو كدرالييفا إلى أن الاختلافات بين الجنسين تؤثر على متوسط العمر المتوقع. فالرجال يفقدون مرونة أوعيتهم الدموية في وقت أبكر بسبب انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون بعد سن الثلاثين، بينما يحمي هرمون الإستروجين الأوعية الدموية لدى النساء لفترة أطول، ما يجعل متوسط عمر المرأة أطول بحوالي 10 سنوات.

وفي الفضاء، يتصرف القلب بشكل غير عادي؛ فبسبب انعدام الجاذبية وإعادة توزيع السوائل، ينخفض حجمه، لكنه يستعيد طبيعته عند العودة إلى الأرض.

كما أظهرت الدراسات أن الموسيقى يمكن أن تزامن ضربات القلب؛ فالألحان الهادئة تبطئ نبضاته، وتنتج مقطوعات يوهانس برامز أكبر قدر من التناغم الإيقاعي.

ويقدر العلماء أن القلب، حتى في حالة الراحة، ينتج ما يصل إلى 2.5 غيغاجول من الطاقة يوميا، أي ما يكفي لقيادة سيارة لمسافة 32 كيلومترا، وهو ما يعادل رحلة ذهاب وإياب إلى القمر.

وحذر الخبراء من الخرافة الشائعة بأن النبيذ الأحمر مفيد للقلب. وأكد سولودنيكوف أن الإيثانول ونواتج تحلله تضر بعضلة القلب والأوعية الدموية، وتزيد خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب والجلطات الدماغية. وبدلا من ذلك، ينصح بتقوية القلب عبر نظام غذائي صحي يشمل الأسماك والخضراوات والفواكه والمكسرات.

المصدر: gazeta.ru

روسيا اليوم