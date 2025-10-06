مصر.. ضوابط لاستيراد قرنيات العيون لضمان أعلى معايير الجودة والأمان

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تعديل وتحديث ضوابط استيراد قرنيات العيون المستخدمة في العمليات الجراحية.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للوزارة لضمان توفير مستلزمات طبية آمنة وعالية الجودة للمرضى، ومواكبة أحدث المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال الدقيق.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن القرار الجديد يتضمن اشتراطات وضوابط أكثر صرامة تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في القرنيات المستوردة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية المريض المصري وضمان توافر قرنيات مطابقة للمعايير العالمية.

وأكد “عبدالغفار” أن القرار يشترط أن يكون بنك العيون المورد عضوًا معتمدًا لدى أحد اتحادات بنوك العيون الدولية المرموقة، مثل اتحادات آسيا وأوروبا وأمريكا، أو نظام “أرافيند” للعناية بالعيون، بما يضمن موثوقية ومصداقية القرنيات المستوردة.

وأضاف “عبدالغفار” أن القرار حصر الاستيراد في المستشفيات والمراكز الطبية المؤهلة لزراعة القرنية، أو الأطباء المتخصصين في طب العيون (بدرجة أخصائي على الأقل)، أو الشركات المرخصة لاستيراد المستلزمات الطبية، على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة سنوية من لجنة فنية متخصصة بالوزارة.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن القرار شدد على أن تكون كل قرنية مصحوبة بشهادة بيانات تفصيلية تثبت جودتها وسلامتها، بحيث لا يقل عدد الخلايا المبطنة بها عن 2000 خلية/مم²، وخلوها التام من أي أمراض معدية مثل فيروسات الكبد الوبائي B وC، أو نقص المناعة المكتسب (HIV)، أو الزهري، مع السماح باستيراد القرنيات المجهزة مسبقًا (Pre-cut) بشرط ألا يقل عدد الخلايا عن 2500 خلية/مم².

ولفت “عبدالغفار” إلى أن القرار استحدث آلية إلكترونية جديدة للتحقق المسبق، تُلزم بنك العيون المورد بإرسال نسخة من تقرير حالة القرنية إلى البريد الإلكتروني الرسمي للحجر الصحي المصري في المطارات المختصة (القاهرة، الإسكندرية، الأقصر) قبل وصول الشحنة، للتأكد من مطابقتها للتقارير الأصلية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بقبول أي مستندات بعد وصول الشحنة إلى الأراضي المصرية.

كما أشار إلى أن القرار حدد أن تكون صلاحية القرنية أربعة عشر يومًا من تاريخ الحفظ المدون على العبوة، في حالة حفظها في مواد “Optisol” أو أي محاليل أخرى تؤدي الوظيفة ذاتها وتقرها الإدارة المختصة بطب العيون بالوزارة، على أن يشترط ألا تقل المدة المتبقية لصلاحية القرنية عند وصولها إلى الحجر الصحي عن 48 ساعة، وذلك من خلال مطابقة التاريخ المدون على العبوة بالتاريخ الوارد في تقرير القرنية والبريد الإلكتروني الرسمي المرسل من بنك العيون المورد.

وأكد “عبدالغفار” أنه لا يجوز السماح بقبول أي مستندات أو رسائل بريد إلكتروني بعد وصول الشحنة إلى الأراضي المصرية، باستثناء ما يتعلق بتاريخ صلاحية مادة “Optisol”، حيث يُسمح باستكماله فقط – وليس تعديله – عبر البريد الإلكتروني المعتمد من بنك العيون المورد، وذلك لضمان دقة البيانات وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في القرنيات المستوردة.

بوابة روز اليوسف