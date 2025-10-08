صحفي سوداني يثير غضب جمهور “فرفور”: (أؤيد وبشدة قرار اتحاد المهن الموسيقية الصادر بحقه بعد تصريحاته غير المحترمة عن الوسط الفني بشكل عام)

أثار صحفي سوداني, غضب جمهور الفنان الشهير جمال مصطفى “فرفور”, وذلك بعد تدوينة نشرها أعلن فيها تأيده لقرار إتحاد المهن الموسيقية بالسودان.

وكان إتحاد المهن الموسيقية, قد فاجأ الجميع بقراره الذي اتخذه وأعلن فيه فصل الفنان جمال فرفور, بعد تصريحاته التي أطلقها وهجومه على الوسط الفني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصحفي الرياضي شمس الدين الأمين, كتب تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفق معها صورة من خطاب إتحاد المهن الموسيقية.

وقال شمس الدين: (لا أخفي حبي الكبير واحترامي لجمال فرفور كفنان كبير، ولكني أؤيد وبشدة قرار اتحاد المهن الموسيقية الصادر بحقه، بعد تصريحاته غير المحترمة عن الوسط الفني بشكل عام.).

وتابع: (أعتقد فرفور مطالب بمراجعة نفسه والاعتذار عن التصريح والتركيز في عمله، جمال أصبح يبحث عن الترند بالتصريحات بعد أن كان ترنده بأعماله وأغنياته).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال جمهور الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي, فقد هاجم الكثير منهم الصحفي بسبب تدوينته, وقال أحدهم في تعليق له: (انت مالك ومال الفن والوسطي الفني خليك مع كورتك ولايفاتك).

محمد عثمان _ الخرطوم

