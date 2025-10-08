شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. العشرات من الرجال يتدافعون حول المطربة ندى القلعة عندما رددت (حباب البرهان الجايب الشرعية) وطاقم البودي قارد المصري يتدخل ويمنعهم من الوصول إليها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي للفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شهد الحفل الذي أحيته الفنانة الجماهيرية بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, تدافع الرجال حولها.

وكانت القلعة قد ألهبت حماس الرجال عندما رددت مقطع من إحدى أغنياتها الشهيرة تقول فيه: (حباب البرهان الجايب الشرعية).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تدافع العشرات نحوها بعد ترديدها الأغنية, وهو ما أجبر أفراد البودي قارد, من الجنسية المصرية, للتدخل ومنع الرجال من الوصول إليها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين