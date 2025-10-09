5 أنماط للنوم لكل منها تنظيم فريد في الدماغ

كشف فريق بحثي من جامعة كونكورديا الكندية عن نتائج دراسة رائدة تستخدم التصوير الدماغي المتقدم، حيث تم تحديد خمسة أنماط مميزة لجودة النوم تربط بشكل مباشر بين الراحة الليلية والحالة النفسية والجسدية وأنماط الحياة.

ووفقاً لتقرير على موقع “ساينس ألرت”، هذا الكشف، الذي جرى تحليله استنادًا إلى بيانات 770 شابًا من مشروع “Human Connectome”، يقدم رؤية جديدة للروابط العصبية بين النوم والصحة العامة.

بصمات عصبية لأنماط النوم المتنوعة

أكد الباحثون أن كل نمط من الأنماط الخمسة المدونة يتميز بتنظيم فريد للشبكات الدماغية، مما يعكس التداخل العميق بين تجربة النوم وبنية الدماغ. ونقلت الباحثة أورور بيرو عن الجامعة قولها: “كل نمط نوم يدعمه ترتيب فريد لشبكات الدماغ، ما يثبت أن تجارب النوم تنعكس ليس فقط في الصحة والسلوك، ولكن أيضا في بنية الدماغ ونشاطه.”

الحلقة المفرغة: اضطراب النوم والاكتئاب

يحدد هذا النمط الأشخاص المحاصرين في دورة سوء النوم، حيث يرتبط عدم الرضا عن جودة الراحة بزيادة واضحة في مستويات الاكتئاب والقلق والتوتر، بالإضافة إلى نوبات متكررة من الغضب والخوف.

مفارقة النوم الجيد والمعاناة النفسية

تسلط هذه الفئة الضوء على تناقض حيث يبلغ الأفراد عن جودة نوم جيدة ظاهرياً، لكنهم يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومشاعر مستمرة من الغضب والحزن، مما يشير إلى أن مشاكلهم النفسية قد تكون جذرية وغير مرتبطة مباشرة بجودة النوم.

ثمن الراحة الاصطناعية

يظهر هذا النمط ارتباطًا بين استخدام الأدوية المساعدة على النوم ومشاكل إدراكية خطيرة. فعلى الرغم من الرضا الاجتماعي لديهم، يعاني هؤلاء الأفراد من تراجع ملحوظ في الذاكرة العرضية البصرية والذكاء السائل والقدرة على التوجه المكاني.

تداعيات الحرمان من النوم

يرتبط قلة ساعات النوم ارتباطًا مباشرًا بالسلوكيات العدوانية وصعوبات المعالجة العاطفية، بالإضافة إلى تدهور في القدرات اللغوية والذكاء السائل.

النوم المتقطع: مؤشر لمخاطر صحية متعددة

يعد هذا النمط الأكثر تعقيدًا، حيث يؤدي الاستيقاظ المتكرر إلى مشاكل إدراكية وسلوك عدواني، ويقترن بشكل خطير بارتفاع ضغط الدم، وكذلك التدخين وأعراض الاعتماد على الكحول.

وتفتح هذه النتائج آفاقًا لتشخيص وعلاج أكثر شمولية، يتجاوز العوامل المنفردة نحو فهم متكامل لعلاقة النوم بالصحة.

سبق