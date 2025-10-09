الفترة الانتقالية شهدت احد اسوأ حقب الادارة الاقتصادية نجم عنها معدلات تضخم فلكية وانهيار عمودي لسعر صرف الجنيه .

ورغم ان الهدف الأوحد تقريبا للسياسات الاقتصادية والخارجية كان مد القرعة للخارج واستجداء المعونات الا ان المردود كان في غاية الهزال وكان مستوى المعونات في احد أدني مستوياته التاريخية. فحتى اتفاقهم الإبراهيمي التطبيعي لم يؤجروا عليه فقد اكتشف الخارج ان بإمكانه أن يسلب الحكومة اعز ما تملك بلا مقابل او مقابل وعود كلام مجاني. وقد كتب احد قادة الإدارة الاقتصادية في الفترة الانتقالية ورقة بجداولها تثبت ان جل الوعود بالدعم لم يوف بها الواعدون.

وقد قطع وزير المالية في حكومة الانتقال ومهندس سياستها الاقتصادية من بدايتها الي نهايتها، د. البدوي، قول كل خطيب حين كتب مقالا باللغة الإنجليزية في موقع بروجيكت سنديكيت قال فيه ان الفترة الانتقالية شهدت معدلات نمو سالبة وارتفعت الأسعار حتي قضت علي ما تبقي من الطبقة الوسطي وتفاقم الفقر.

كل بيانات الحكومة الانتقالية نفسها تشير الي فشل اقتصادي مريع وغير مسبوق شهد عليه وزير المالية الاهم في الفترة الانتقالية والذي واصلت الحكومة في تطبيق برنامجه الاقتصادي حتي بعد ان ابعد.

ولكن رغم ذلك يصر قادة الفشل علي إنجازات رائعة يرونها وحدهم ولا يفسد مزاجهم تضخم فلكي ولا انهيار عمودي في سعر الصرف ولا تفشي الفقر ولا تلاشي ما تبقى من الطبقة الوسطي ولا قيام الحرب بسبب تخبط السياسات الحكومية علي كافة الاصعدة .

معتصم اقرع