هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من ياسمين من محافظة السويس، قالت فيه: “أنا من مدرسة الصم والبكم، وأريد أن أعرف: هل الصلوات الخمس تحفظني من الحسد؟”

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى، اليوم الخميس، أن الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد والشر بطريق غير مباشر، لأنها تُعد حصنًا ووقايةً للمسلم من كل أذى.

وقال الدكتور شلبي: “النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة نور»، وهذا النور يجعل الحسد والشر لا يخترقان جسد الإنسان، لأن المداومة على الصلاة تجعل العبد في دائرة الحفظ الإلهي والرعاية الربانية”.

وأضاف أمين الفتوى أن “الصلاة تجمع بين الطهارة والذكر وقراءة القرآن، وهذه كلها أسباب للحفظ من الحسد؛ فالوضوء سلاح المؤمن، وقراءة الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي بعد الصلاة تحصن الجسد والروح من الشر والحسد”.

وتابع: “الحسد حرام شرعًا، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وقد قال الله تعالى: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾، وحذّر النبي ﷺ من الحسد بقوله: «إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»”.

وأشار الدكتور شلبي إلى أن من أراد أن يحفظ نفسه من الحسد فعليه بالمداومة على صلاة الفجر، وقراءة أذكار الصباح والمساء، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، وقراءة سورة البقرة، مؤكدًا أن هذه الأعمال من أعظم أسباب الوقاية والحفظ بإذن الله تعالى.

