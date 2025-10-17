شاهد بالصورة.. عرسان الموسم أحمد العربي ولينا يعقوب يظهران في لقطة “رومانسية” بعد إكتمال مراسم عقد قرانهما وقبل حفل الزفاف والجمهور يبارك: (تغلبها بالمال وتغلبك بالعيال)

تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حديثة لعرسان الموسم المذيع أحمد العربي, وزوجته الصحفية المعروفة لينا يعقوب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهدت العاصمة المصرية القاهرة, أمس الخميس, عقد قران المذيع والصحفية بحضور أصدقائهما بالوسط الإعلامي.

الصورة المتداولة ظهر فيها “عرسان” الموسم, سعداء بإكتمال مراسم عقد القران, حيث ظهر العربي, ممسكاً بزوجته “لينا”, من ظهرها في لقطة وصفها الجمهور بالرومانسية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انهالت التبريكات على العروسين, من الجمهور وكان التعليق الأكثر تكراراً: (تغلبها بالمال وتغلبك بالعيال).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين