بالصورة.. شاهد أول ظهور لعروس الموسم الصحفية “لينا يعقوب” في حفل عقد قرانها من العربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حديثة لعروس الموسم الصحفية المعروفة لينا يعقوب, ظهرت فيها وسط صديقاتها بالوسط الإعلامي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة المتداولة لمديرة مكتب قناتي العربية, والحدث, بالسودان, تم التقاطتها من قبل صديقاتها.

ويعتبر هذا الظهور هي الأول للصحفية لينا يعقوب, على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان خطوبتها من المذيع اللامع أحمد العربي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الصورة تم التقاطها من حفل عقد القران, الذي أقيم أمس الخميس, بالعاصمة المصرية القاهرة, في حضور عدد كبير من الإعلاميين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين