استشاري طب أسرة : ‏لم يثبت أن تناول فيتامين سي بشكل يومي ‏يمنع أمراض البرد

مع قرب دخول فصل الشتاء وكثرة الإصابات بالأمراض المصاحبه له مثل الزكام والإنفلونزا الموسمية واختلاف طرق الوقاية من شخص لأخر أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور أسعد العرفة ان البعض ‏يتناول ⁧‫فيتامين سي‬⁩ ‏(حبوب أو فوار) وبشكل يومي ‏كي لايصاب بالزكام وأمراض البرد وبالرغم من أن ⁧‫ فيتامين سي‬⁩ ‏يُقوي الجهاز المناعي ‏مع ذلك ‏لم يثبت أن تناوله بشكل يومي ‏يمنع من الاصابة بأمراض البرد ‏و الزكام و الانفلونزا، مؤكداً بأن هناك أبحاثًا محدودة تُشير إلى أن ‏تناوله عند الأصابة ‏قد يُسرّع عملية الشفاء قليلاً ، وتناوله من مصادره الطبيعية .

وعن الجرعة اليومية المناسبة من ⁧‫ فيتامين سي‬⁩ قال الدكتور اسعد : الجرعة الموصى بها يومياً تقارب 75 مجم يوميًا و يجب الا تتجاوز الجرعة اليومية ‏2000 مجم، مع التذكير بان تناول ⁧‫ فيتامين سي‬⁩ ‏بجرعات عالية بشكل يومي بهدف ‏منع امراض البرد والانفلونزا‬⁩ ‏لا يفيد ولم تثبت فعاليته .

كما أشار الي ملاحظة انه عند تناول فيتامين سي‬⁩ ‏على شكل حبوب ‏يتغير لون ⁧‫ البول‬⁩ الى اصفر او ‏برتقالي غامق والسبب لانه يعتبر من ⁧‫ الفيتامينات‬⁩ ‏التي تذوب في الماء ‏و لا يتم تخزينها في الجسم، ‏فيتم التخلص منها عن طريق البول ، أيضاً من الفيتامينات الذائبة ‏في الماء فيتامينات ب المركب .

وعن حاجة الانسان ‏لفيتامين سي‬⁩ ، ‏وماهي مصادره؟ قال :- يساعد في تكوين الأوعية ‏الدموية والغضروف، والعضلات ‏والكولاجين في العظام، كما انه ضروري لعملية تعافي جسدك و يعتبر من مضادات الأكسدة التي ‏تحمي الخلايا من آثار الجذور ‏الحرة (لها دور في الإصابة بأمراض ‏⁧‫القلب‬⁩ و ⁧‫ السرطان‬⁩) ، بالإضافة لامتصاص الحديد ، و‏بالامكان تناول فيتامين سي من ‏مصادر طبيعية مثل ‏الفلفل البارد ، الكيوي ، الحمضيات.

جريدة الرياض