فاكهة استوائية صغيرة.. علاج واعد لشبكية العين

أظهرت دراسة يابانية حديثة أن مستخلص ثمار فاكهة الماراكويا أو passion fruit، يحمي خلايا شبكية العين من التلف المرتبط بالتقدم بالعمر.

وأظهرت الدراسة المنشورة في موقع Scientific Reports أن مستخلص ثمار الماراكويا يمتلك قدرة على حماية خلايا شبكية العين من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، وهو السبب الرئيسي للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

وأظهرت التجارب أن مستخلص الماراكويا ومركب البوليفينول “بيسيتانول” الذي يحتويه يعيدان الخلايا التالفة إلى حيويتها الطبيعية تقريبا. فقد أظهرت معالجة الخلايا الظهارية الصبغية (ARPE-19) بمستخلص الماراكويا زيادة نشاطها بأكثر من 30٪، وعند تعرضها لبيروكسيد الهيدروجين استعادت الخلايا ما يصل إلى 90٪ من طاقتها الأصلية.

وأوضح الباحثون أن البيسياتانول لا يكتفي بتحييد الجذور الحرة، بل ينظم أيضا وظائف الميتوكوندريا ويستعيد عملية تخليق ATP، المصدر الأساسي لطاقة الخلية.

ويعتقد فريق البحث أن مستخلص بذور الماراكويا يمثل مكونا واعدا للأغذية الوظيفية والمستحضرات الوقائية للحفاظ على صحة العين، مع التأكيد على أن الدراسة أُجريت على نماذج خلوية، وهناك حاجة لإجراء مزيد من التجارب على الحيوانات والبشر لتأكيد هذه الفوائد عمليا.

المصدر: لينتا.رو

روسيا اليوم