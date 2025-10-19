شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور يخاطب الجمهور: (لم أقصد الفنانين الكبار في تصريحاتي ولكن قصدت الإساءة للفنانين أبناء جيلي)

خاطب الفنان السوداني, الشهير جمال فرفور, جمهور غفير حضر حفله الجماهيري الذي أقامه هذا الأسبوع بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خاطب فرفور, الجمهور قبل بداية فاصل غنائي وفي حضور أصدقائه الذين حضروا معه أعلى المسرح.

وتحدث المطرب الشهير عن تصريحات التي أطلقها مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً وتسببت في فصله من إتحاد المهن الموسيقية بالسودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد فرفور, لجمهوره في الحفل أنه لم يقصد بتصريحاته التي أطلقها الفنانين الكبار الذي يكن لهم كل إحترام, لكنه ذكر أنه قصد بتصريحاته مطربين من جيل تربى فيه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين