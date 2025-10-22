رأي ومقالات

شاهدت وقرات أكثر من منشور يستهزأ ويسخر من شيخ علي عثمان

2025/10/22
احمد جنداوي

▪️شاهدت وقرات أكثر من منشور يستهزأ ويسخر من شيخ #علي_عثمان لكونه أصبح شيخ كهل وكبير سن.

▪️سبحان الله هؤلاء يبدو أنهم لم ينظروا لآبائهم وأمهاتهم ولا لجدودهم كيف فعل بهم تقدم العمر من تغيير في الشكل ونحول الجسم.

▪️الكُبُر والشيخوخة لا تستثني أحدًا وكلنا ماضون في هذا الطريق حتمًا كلما تقدم الإنسان في العمر يضعف ويشيب هذه سنة الحياة وليست محل للسخرية والتنمر.

▪️الجهل مصيبة كبيرة، يامن تسخر وتضحك على شكل وهيئة الشيوخ أنظر لوالديك أو جدك إن كان موجود وعلى قيد الحياة وجرّب هذا الإحساس وأضحك عليه أولًا..
