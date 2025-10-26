5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وبينما تسهم العوامل الوراثية والضغوط النفسية بدور ملحوظ في نشأته، أيضا النظام الغذائي يعتبر الأداة الأكثر فاعلية للتحكم فيه.

وكشف موقع “تايمز اوف إنديا” عن أبرز 5 أطعمة ترفع ضغط الدم.

النودلز سريعة التحضير

بالرغم من سهولة وسرعة تحضيرها، تتميز النودلز المعلبة بارتفاع محتواها من الصوديوم إلى حد كبير، حيث تحتوي العبوة الواحدة على أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من الملح.

لذلك، ينصح باستخدام نصف كمية التوابل المرفقة فقط، أو استبدالها بأعشاب وتوابل طبيعية لتقليل المدخول اليومي من الصوديوم.

اللحوم المصنعة

تعتبر اللحوم المعالجة (المدخنة أو المحفوظة بالملح والمواد المضافة مثل النترات) من أكثر مسببات ارتفاع ضغط الدم شيوعاً.

لذلك، ينصح الخبراء بتقليل استهلاكها قدر الإمكان، وتفضيل اللحوم الطازجة قليلة الدهون كبديل صحي.

الجبن

بالرغم من فوائدها الغذائية، تحتوي معظم أنواع الجبن، مثل الشيدر والبارميزان، على كميات مرتفعة من الصوديوم.

لذلك، ينصح باختيار الأنواع الطازجة أو قليلة الصوديوم، واستخدامها بكميات صغيرة.

المخبوزات

أحد أهم مصادر الصوديوم الخفية، حيث يستخدم الملح فيها لتحسين القوام والطعم وإطالة مدة الصلاحية.

لذلك، ينصح باختيار خبز الحبوب الكاملة أو الخبز المحضر منزليا لضمان التحكم في كمية الملح المضافة.

الوجبات المجمدة

تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مصراوي