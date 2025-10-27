مداراتمنوعات

بالصورة.. “داراً بلا ولد ام يسكنها طير البوم”.. الفنانة هدى عربي تنعي الشاعرة والمراسل الحربي آسيا الخليفة: (استحقت لقب “نحلة دارفور” وكتبت لي أغنيتين تغنيت بهما)

2025/10/27
3fd66fe7 9c6e 4450 8797 e8b01d6bfac7

نعت الفنانة السودانية, هدى عربي, الشاعرة والمراسل الحربي, آسيا الخليفة, التي استشهدت مساء الأحد, على يد مليشيا الدعم السريع, بمدينة الفاشر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نعت السلطانة, الشهيدة آسيا الخليفة, في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

571774670 2539402716441518 1124286576612575992 n 1

وكتبت هدى عربي, مرفقة صورة للشهيدة: (داراً بلا ولد ام يسكنها طير البوم الفاشر سكنها طير البوم بعدك يا اسيا..استحقت لقب (نحلة دارفور ) لانها كانت مليانة طاقة وحيوية اسيا الخليفة الشاعرة كان لي الشرف اتعامل معاها في عملين.. ( الله الحنون … رنٌ جوالي ) والتالت كان في الطريق لا نقول إلا ما يرضي الله أنا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويحسن إليك في عليين يا رب صادق التعازي لكل اسرة “قبلة دليل بادي”, وكل الاهل في الفاشر تقبلها الله شهيدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/27