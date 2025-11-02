شاهد بالفيديو.. والدة سفاح الفاشر “أبو لولو” توجه رسالة لإبنها المغضوب عليه: (تابعت الحماقة.. ربنا يفك أسرك ويمرقك بالسلامة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو مصور لوالدة سفاح الدعم السريع “أبو لولو”, أثار غضب الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “أبو لولو”, كان قد ارتكب مجازر في حق المدنيين بالفاشر بقتله الآلاف من المواطنين في أعقاب اقتحام مليشيا الدعم السريع, للمدينة.

والدة السفاح, تحدث عن مصير إبنها بعد أن زعم إعلام المليشيا أنه تم القبض عليه واعتقاله بأحد السجون بمناطق سيطرتهم بدارفور.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قالت والدة السفاح, في رسالة وجهتها له: (تابعت الحماقة وربنا يفك أسرك ويمرقك بالسلامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين