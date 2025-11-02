شاهد بالفيديو.. الإعلامية المصرية منى الشاذلي: (إلهي وأنت جاهي تنزاح الغمة ويعود الإستقرار لأهالنا في السودان)

أعلنت الإعلامية المصرية, الشهيرة منى الشاذلي, تعاطفها مع الشعب السوداني, بعد المعاناة الطويلة التي عاشها الشعب السوداني, بسبب الحرب التي اندلعت منذ منتصف أبريل من العام 2023.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الإعلامية المميزة في مقابلة تلفزيونية أجريت معها في الأيام الماضية أعلنت في جزء منها تعاطفها مع الشعب السوداني.

وقالت منى الشاذلي: سأتحدث بالمصري, البلدي وأقول: (إلهي وأنت جاهي الأمور في السودان, تستقر ويعم السلام وتنزاح الغمة عن أهالينا في السودان, وتنتهي الأحداث).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين