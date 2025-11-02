شاهد بالصورة والفيديو.. من قلب “غزة”.. شباب فلسطنيون يدعمون أهل السودان ويتغنون لهم بأغنية مؤثرة

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي العربية, والسودانية, “الترند” بعد انتشاره بشكل واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام شباب فلسطنيون, من قلب مدينة “غزة”, بإرسال مقطع فيديو لأهل السودان.

وأعلن الشباب الفلسطنيون, عن دعمهم للسودان, بأغنية مؤثرة قاموا بترديدها بصوت واحد, وسط إعجاب جمهور مواقع التواصل بالسودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد تفاعل الآلاف من الجمهور السوداني, مع مبادرة الفلسطنيون, واعتبرها الكثيرون أنها أغلى وأجمل دعم لأنها جاءت من شعب يعيش أزمة وجروح منذ عشرات السنين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين