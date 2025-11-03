رياضيةمداراتمنوعات

شاهد بالصورة.. موهبة برشلونة يهدي فوز فريقه الهام في الدوري الإسباني للشعب السوداني ويعلن وقفته معهم: (أبق قوياً نحن نقف معك)

2025/11/03
فاجأ أحد مواهب فريق برشلونة الأسباني, الشعب السوداني, بتدوينة قام بكتابتها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب اللاعب مارك بيرنال, التدوينة عقب نهاية مباراة فريقه أمام فريق التيشيه, ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد حقق فوز هام على التيشيه, بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, بعد أٍبوع واحد من خسارة الكلاسيكو أمام نده التقليدي ريال مدريد.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أهدى بيرنال, الفوز للشعب السوداني, بعد أن كتب في تدوينته: (فوز اليوم يخرج لشعب السودان 🇸🇩) وتابع مؤكداً وقفته مع الشعب السوداني: (أبق قوياً نحن نقف معك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

