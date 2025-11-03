تقرير عن الوضع الميداني بمحاور كردفان

⭕الطيران الحربي ومسيرات الجيش الاستراتيجية تسيطر على سماء محاور كردفان وتكبد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، واستهدفت تجمعات المليشيا في مناطق (بارا، تخوم الدلنج، ام بادر، غابة المقينص، غرب النهود) .

⭕في مدينة بارا قوات الجيش تحكم الحصار علي المدينة، وتستهدف تجمعات المليشيا بداخلها بالمسيرات والطيران الحربي، وتنجح في تدمير عدد كبير من العربات القتالية للمليشيا بطواقمها.

⭕الطيران الحربي استهدف متحرك للجنجويد غرب النهود يضم 105 عربة قتالية ، كان قادماً لمهاجمة قوات الجيش بغرب الابيض، واستطاع الطيران الحربي تدمير عدد كبير من عربات المتحرك وتشتيت باقي القوة.

⭕مليشيا الجنجويد ارتكبت مجزرة بقرية اللويب بإدارية خور طقت التابعة لمحلية شيكان، حيث استهدفت بالمسيرات صيوان عزاء بالقرية، مما تسبب في مقتل قرابة ال 40 مواطن وعدد كبير من الإصابات وسط المواطنين.

⭕حتي الان القوات المسلحة عبر الطيران الحربي والمسيرات تنجح في إيقاف تحركات المليشيا بمحاور كردفان المختلفة وتكبدها خسائر فادحة وتقتل عدد من القادة الميدانيين مما يمهد لتحرك قادم للجيش لتحرير مدن بارا والدبيبات والنهود وفك حصار الدلنج.

⭕الفرقة 22 بابنوسة صمود وثبات وفدائية وجاهزية تامة بعد نجاح عمليات الإمداد الجوي التي تمت لها في الفترة الأخيرة، وهي جاهزة تماماً للتصدي لاي عدوان.

⭕في الختام..

لا وجود لإتفاق هدنة..الزحف قادم بإذن الله تعالى لبل الجنجويد.

#نصر من الله وفتح قريب



✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم