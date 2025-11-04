شاهد بالفيديو.. ضابطة الدعم السريع “شيراز” تعتذر لنساء الشمالية: (زوجي شايقي وتعرضت للإنتقادات من بناتي وما قلته كان في لحظة حماس)

قدمت الرائد بمليشيا الدعم السريع, “شيراز”, اعتذارها لحواء السودانية, وخصصت نساء الولاية الشمالية, بإعتذارها وذلك بعد أثارت غضب الشارع السوداني, بعد تصريحاتها التي أطلقتها مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “شيراز”, كانت قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تخاطب جنود المليشيا وتحرضهم على اقتحام الولاية الشمالية قائلة: (أمشوا الشمالية عشان بناتهم وعشان تنظفوا ليهم سلالتهم دي).

ضابطة الدعم السريع, خرجت في مقطع فيديو قدمت فيه إعتذارها بعد تحرضها لهجوم عنيف من نساء الشمالية, وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “شيراز”, في اعتذارها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (زوجي شايقي وتعرضت للإنتقادات من بناتي وما قلته كان في لحظة حماس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين