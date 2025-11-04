مداراتمنوعات

بالفيديو.. انقذ نفسك في ثواني وبحركة واحدة.. ماذا تفعل لو تعرضت للتهديد بالسلاح من “شفشافي” أو “مجرم”.. أحد أفراد قوات العمل الخاص يشرح الطريقة عملياً

2025/11/04
d4afcac2a0b8ce689e4ff6e94f004c20 122972302 data

قدم أحد أفراد قوات العمل الخاص بالسودان, فيديو شرح فيه كيفية التعامل مع شخص مسلح “شفشافي”, أو “مجرم”, تعرض إليك وهددك بالسلاح الذي يحمله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شرح رجل قوات العمل الخاص, الخطوات عملياً مستعيناً بزميله الذي يحمل السلاح مجسداً شخصية “المجرم”.

وشدد المقاتل في شرحه على ضرورة التركيز لأن الخطوة الأولى مهمة ويجب أن تكون في ثواني معدودة عبر مسك “فوهة” البندقية, أو السلاح الذي يحمله المجرم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الخطوة الثانية هي نزع “الخزنة” من السلاح بطريقة واحدة ومن ثم ضرب المجرم باستخدام “الركبة” لإرباكه وإسقاطه أرضاً. وبذلك تكون قد قضيت عليه وانقذت نفسك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/04