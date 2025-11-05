🛑صباح البل….

⭕نحن لسنا مع الهدنة ولا مع اي مفاوضات مع هذه المليشيا الباغية، فحربنا مع هذه المليشيا هي حرب مصير ووجود.

⭕فاذا سألنا سؤال؛ ماهي القضية التي تقاتل من أجلها مليشيا الجنجويد؟ ، نجد أن الجنجويد الذين سيطروا في السابق علي الخرطوم والجزيرة وسنار، كانت قضيتهم واحدة وهي اذلال المواطن، وتدمير البنية التحتية لتلك الولايات، وممارسة اسؤا انواع الإنتهاكات.

⭕لذلك هذه المليشيا لا يربطنا معها رابط، ولا توجد هنالك اي ثوابت للحوار معها، فبيننا وبينها ثار طويل ومرارات لا تنتهي، أنهم لا يشبهوا أهل السودان في شئ لا اخلاقياً ولا إنسانياً ولا حتي سلوكاً، بل انهم ليسوا من طينة البشر.

#وتباً للجنجويد.

✒️غاندي إبراهيم