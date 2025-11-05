عندما غدروا بالفاشر

▪️(جبريل _ مناوي _ تمبور _ الهادي إدريس _ صندل _ الطاهر حجر _ عبدالواحد نور بالإضافة إلى آخرين) هم الذين أبادوا أهلهم في الفاشر وساعدوا الجنجويد لبلوغ مبتغاهم في الاستيلاء على أرض أجدادهم وتشريد أهلهم.

#أولا مساهمة مناوي وجبريل كانت في حيادهم أولاً ثم التخاذل أخيرًا في عدم التحرك نحو الفاشر ومعهم تمبور لفك حصارها بل تمركزوا في كردفان وكأن الحرب انتهت، تحدث الجميع كثيرًا وحثوهم على التحرك واسناد القوات المسلحة لفك حصار الفاشر لكنهم فهموا خطأ وقالوا بأن هنالك جهة تريد التخلص منهم وخندقوا في الأبيض.

#ثانيًا الطاهر حجر والهادي ادريس وصندل انضموا للمليشيا واعلنوا دعمها، وقاتلوا في صفها ولم يقفوا في ذلك بل #استنفروا_أهلهم في #تشاد وأصدقائهم وأبنائهم من #ليبيا_وافريقيا_الوسطى وحاصروا الفاشر وقضوا على أهلهم وسلموا أراضي أجدادهم لعرب الشتات.

#ثالثًا عبدالواحد نور ظل متفرجًا وكأن الأمر لا يخصه بشيء؛ فلو كانوا اتحدوا جميعًا لكانوا قوة باطشة تستيطع فرض أوامرها.

#رابعًا الشيخ موسى هلال في ظاهره واقف مع الجيش ولكن الفاشر فضحته، وأنه مع المليشيا قلبًا وقالبًا مثل صندل وحجر والهادي وقواته تقاتل بقوة في الخطوط الأمامية فطيلة فترة حصار الفاشر كانت قواته والسافنا في جيئة وذهابًا.

▪️السؤال الذي يبحث عن إجابة لماذا لم تحرك المليشيا مسيرة واحدة تجاه دوامر هلال، عندما يخرج ويصرّح بدعمه للجيش؟

__________

🛑 سيأتي يوم وتضطر الحركات التي تحالفت وانضمت للمليشيا في الاصطفاف مع جبريل ومناوي لخوض الحرب مجددًا والبحث عن استعادة أراضيهم المحتلة.

لا قدر الله لو انفصلت دارفور بواسطة الحراك العالمي الذي تقوده أمريكا فهذا يعني أن دارفور ستعيش مأساة طويلة وسببها أولادها الذين تمردوا منذ (٢٠٠٣م _ ٢٠١٩م) وهم يبحثون عن التحرر.

كلمة #تحرير المفترى عليها استهلكها #الجنوبيون وفي النهاية ظلوا متمردين بعد انفصالهم، وأخشى أن تتحقق في دارفور وينفرد الجنجويد بحكمها بينما هم يستمرون في ملاحقة كلمة (التحرير).



#جنداوي