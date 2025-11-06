شاهد بالفيديو.. حسناء الشاشة السودانية رشا الرشيد تغني داخل الأستوديو (مبروك عليك الليلة يا نعومة) بمشاركة عروس الموسم لينا يعقوب

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان,نشر مقطع فيديو تزامن مع زواج الصحفية ومديرة مكتب قناتي العربية, والحدث بالسودان, لينا يعقوب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو جاء من برنامج “في الفخ” الذي تقدمه الإعلامية لينا زين العابدين, استضافت فيه زميلاتها المذيعة رشا الرشيد, والصحفية لينا يعقوب.

مقدمة البرنامج طلبت من المذيعة الحسناء رشا الرشيد, الغناء وإبراز موهبتها الغنائية, وبالفعل استجابت المذيعة لطلب مقدمة البرنامج وتغنت بأغنية “مبروك عليك الليلة يا نعومة”, بمشاركة خجولة من الصحفية لينا يعقوب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين