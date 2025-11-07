استئصال ورم عصبي نادر يزن أكثر من 2 كيلوجرام دون مضاعفات

في إنجاز طبي متميز، تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد من استئصال ورم عصبي نادر نشأ من الأعصاب الخارجة من العمود الفقري خارج الفقرات القطنية، بلغ حجمه 14×9×8 سم ووزنه أكثر من 2.1 كيلوجرام.

كان المريض يعاني من آلام شديدة في أسفل الظهر منعته من الاستلقاء على ظهره لأكثر من شهرين، مع ملاحظة زيادة سريعة في حجم الكتلة خلال فترة قصيرة. وبعد استكمال الفحوصات اللازمة وتحضير المريض بالشكل الأمثل، أُجريت العملية بنجاح يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025 بفضل الله ثم بجهود الفريق الطبي.

ضم الفريق الجراحي من قسم جراحة المخ والأعصاب كلًا من الدكتورة تغريد السناني، والدكتورة ديما السحلي، والدكتورة جمانة النمري، والدكتورة يولا فارس، وبمشاركة فريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد بوقري، والدكتور أنس سمباوا، والدكتور وقد تمت إزالة الورم بالكامل دون أي مضاعفات عصبية، ليستعيد المريض قدرته على الحركة والاستلقاء بصورة طبيعية بعد العملية.

وأكد الفريق الطبي أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الكفاءات الوطنية المتميزة، والإمكانات الطبية المتطورة التي يتمتع بها مستشفى الملك فهد، والتي أسهمت في تحقيق هذا النجاح في واحدة من أدق العمليات الجراحية

