لا يمكن أن ننتصر في هذه الحرب في كردفان ودارفور بدون تعديل الميزان التجاري مع حليف ذي شوكة لنحصل على سلاح طيران حديث، أمامنا تركيا او روسيا او الصين.

لتنتصر في كردفان ودارفور نحتاج الى سلاح طيران حديث ، لنوقف هذه المسيرات الإرهابية للميليشيا نحتاج الى سلاح طيران حديث يدك حواضر ومنصات اطلاقها هذا هو الرادع الحقيقي الممكن لإيقافها.

صحيح من عوامل النصر انا كنت ذكرت تسليح وتدريب الحواضن الموالية كلما تقدم الجيش يتم تسليح الحواضن المحررة، على الأقل ان تم تسليح قبائل شمال كردفان فإن ذلك كان سيمنع اعادة احتلال بارا!

من عوامل الإنتصار استمرار الاستنفار مع التعبئة وهو ما يحدث حاليا

ومن العوامل اعادة كل الضباط في الجيش والشرطة الذي كان أنزلهم العميل حيمدتي الى المعاش منذ ابريل 2019 و الى 15 ابريل 2023م بقلم البرهان للأسف!، ولكن لا أسف، يكفي تصحيح الخطأ ، وعودتهم الا من كانت عليه شبهات فساد او ذمة مالية، عدا ذلك التصحيح هو فقط أنهم يعودوا للخدمة فلا وقت للتلاوم.

كل ما هو أعلاه هام و ضروري للإنتصار غير ان بيت القصيد هو في التالي :

لنحصل على سلاح طيران حديث نحتاج الى تعديل الميزان التجاري بين واحدة من هذه الدول بما يفوق من ميزانها التجاري مع الإمارات.

العلاقات بين الدول اليوم تحكمها المصالح وليست ان تركيا دولة مسلمة لديها تصنيع أسلحة متقدم أنها ستقف معك امام مؤامرات دول يوغندا وتشاد واثيوبيا والامارات وكينيا.

بالأرقام وحسب CHAT GPT عن الميزان التجاري بين تركيا والامارات بعام 2024م، صادرات تركيا الى الامارات هي 8 مليار دولار لعام 2024م ، بينما صادارات الامارات الى تركيا هي 19 مليار دولار ، هذا ميزان مقدور عليه خاصة وأني كنت أظن ان صادرات الامارات الى تركيا هي نفط وغاز مما نفتقده ولا نقدر عليه الا ان فوجئت بان جل صادراتها الى تركيا هي ذهب وجواهر واحجار كريمة ولآلي تبلغ هذه 16 مليار دولار! والباقي المنيوم وأواني واكسسوارات ، يبدوا انه الامارات من دقننا تفتل لنا!.

حديث اردوغان قبل ايام عن غضبته من مذبحة الفاشر التي وقف سلطانها علي دينار مع تركيا في الحرب العالمية الأولى وحديث مستشاره عن أن السودان لم يطلب توقيع اتفاق دفاع مشترك أسوة بالصومال و حكومة طرابلس الليبية.

عليه مقابل ان تقبل تركيا ان تبيعنا أجيال مطورة من البيرقدار ومن الدبابات والمدرعات وحتى طائراتها الحربية وان تتوسط لنا لدى روسيا لشراء السوخوي 30 وبما أن تركيا علاقتها ممتازة مع امريكا فليس هناك فيتو يمنعها من التعاون معنا بالذات في عهد ترامب عليه يجب أمام هذا العدوان من دول الجوار :

منح الأتراك امتيازات في التنقيب عن الذهب والنحاس واليورانيوم .

منح الخطوط الجوية التركية اميتازات خاصة.

منح السيارة الكهربية التركية TOGG توج أولوية بتسهيلات جمركية كبيرة على ان تتولى الدولة أولا فتح ورش الصيانة ومحلات قطع الغيار في كل مدن السودان قبل ان يوكل ذلك الى وكيل نشط من القطاع الخاص، مقابل ان تسفلت الشركات التركية الطرق الحالية ورفع مواصفاتها وجعلها مزدوجة لتلائم السيارة الكهربية توج.

دعم استيراد سيارة تركية تعمل بالبنزين بتسهيلات جمركية.

منح تركيا امتازات في بناء الطرق ومطار الخرطوم والموانئ بنظام ال دي بوتDBOT التمويل والتشغيل والتسديد.

منحها ميناء ابو عمامة و جزيرة سواكن السياحية فهي ستضيف الكثير ومعها قاعدة بحرية لوجستية عسكرية

منح الأتراك مشاريع زراعية شراكة بين البلدين.

منح تركيا محطات توليد الكهرباء وتعميم تجربة السفينة ببورتسودان التي تنتج الف ميجاوات سنويا.

هذا هو حديث المصالح بدون أي عواطف ، أنت يجب ان تتفوق على خصمك وعدوك الممول للميلشيا وتعرف كيف يفكر.

أما الميزان التجاري بين روسيا والامارات فهو 10 مليار دولار فقط. ويمكن منح الروس ايضا امتيازات مقابل شراء سلاح الطيران المقاتل الحديث.

المستحيل هي الصين ، هولاء الدباشق القصار يبلغ ميزانهم التجاري مع الامارات 102 مليار دولار سنويا ، ومع ذلك من أجل مصالحهم يمكنهم بيعنا بالباطن طائراتهم الحربية عبر مصر او ارتريا ويمكنهم كدولة عظمي تخطي الامارات و مواصلة التعاون معنا في الموانئ والطرق والكباري.

طارق عبد الهادي‎