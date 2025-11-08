اعتداء في الحرم

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل ، شاهدت فيديو لأحد رجال الأمن في المسجد الحرام يعتدي بالضرب على محرمين بحجة صلاتهم وتعبدهم في أماكن يمنع التعبد فيها ، ما حكم فعل رجل الأمن ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى من كان في الحرم الشريف من رجل أمن أو معتمر أو مقيم أن يعلم أنه في بلد لا كالبلدان، بل حرمتها عند الله عظيمة، وقد قال سبحانه {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض)

وعلى الجميع أن يرفق بعضهم ببعض ويحسن بعضهم إلى بعض ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فعلى المعتمر أو المصلي ألا يأتي فعلاً يكون فيه تضييق على المسلمين أو إعنات لهم، وعلى رجل الأمن ألا يتجاوز في تعامله مع الناس، فهم ضيوف الرحمن جل جلاله وليسوا في بيته هو، ولا يحق له أن ينتهك كرامتهم أو يتعدى حدوده في التعامل معهم.

الشيخ عبدالحي يوسف