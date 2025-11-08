لعناية وزارة الصحَّة الإتحاديَّة جمهورية السودان؟ نسخة إلى الجهات الأمنية

♦️لعناية وزارة الصحَّة الإتحاديَّة جمهورية السودان؟

🛑 ما سر تحديث المعلومات والبيانات كل شهر أو أقل؟؟

▪️شباب يجوا لافين على البيوت وفي وجوههم كمامات بعد كل اسبوع أو أكثر وجوه جديدة؛ يقولوا هم ناس وزارة الصحة عاوزين يعملوا يتفتيش للأزيار والبراميل ؟؟؟؟

بعد يشوفوا البراميل أو الأزيار يقولوا لك اسم رب الأسرة وعدد أفراد الأسرة؟؟؟؟

حمى الضنك علاقتها شنو بعدد أفراد الأسرة؟ 🤔

إلا كنتم عاوزين تقسموا الباعوض بالتساوي 🤷

وزارة الصحة لو عاوزة تقدم خدمة فتأتي وترش الباعوض بحملات إصحاح بيئة، والباعوض ذات نفسه اختفى.

الحاصل شنو بالضبط؟

من الذي يقوم بتجميع معلومات عن الأسر؟

وهل وزارة الصحة فوضت آخرين غير موظفيها لجمع هذه المعلومات؟

رغم أخذ المعلومات والزيارات الميدانية وزارة الصحة لم تأت يومًا واحدًا وتقوم برش الباعوض، نشكر شباب الحي الذين قاموا بذلك بجهدهم الخاص في محاربة الباعوض ودفن المجاري والمياه الراكدة.



