بالصورة.. “حنو الأب وصلابة الجندي”.. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش “البرهان” مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية

تصدرت لقطة لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللقطة تم تصويرها من زيارة مفاجئة قام بها “البرهان”, لمراكز النازحين من دارفور, للولاية الشمالية, أمس السبت.

قائد الجيش, ظهر في الصورة وهو يواسي ويحتوي سيدة نزحت من إقليم دارفور, الذي سيطرت عليه مليشيا الدعم السريع, وارتكبت فيه مجازر بحق المدنيين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أثارت الصورة تفاعلاً واسعاً وقام بمشاركتها عدد من المشاهير في السودان, أبرزهم الفنان جمال فرفور.

المطرب الشهير شارك الصورة عبر صفحته على فيسبوك, وكتب عليها: (صورة تحكي هيبة القائد ،وحنوّ الاب ،وصلابة الجندي ،ودمعة الوطن التي تأبى السقوط).

محمد عثمان _ النيلين